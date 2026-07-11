В 11 государствах ЕС зафиксировано сокращение численности населения

Европейский союз стремительно погружается в глубочайший демографический кризис. Свежий отчет Евростата фиксирует сокращение жителей сразу в 11 государствах ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако общая численность населения Евросоюза выросла на 706 тысяч человек. Этот прирост обеспечен исключительно за счет внешних миграционных потоков. Уже более 10 лет в Европе регистрируется естественная убыль населения. В 2025 году смертность обогнала рождаемость почти на полтора миллиона человек.

Наихудшие показатели у стран восточного фланга и Прибалтики. В Латвии и Эстонии одновременно отмечены и естественная убыль, и массовый выезд граждан за рубеж. Болгария теряет почти 8 человек на каждую тысячу жителей. Румыния не отстает. Кризис затронул и Польшу, где за год умерло на 165 тысяч больше, чем появилось на свет. Даже в благополучных Германии и Австрии рождаемость упала до критической отметки, не позволяющей обеспечить смену поколений.