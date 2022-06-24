Уже в 58 странах есть случаи заражения. Оспу обезьян назвала пандемией Всемирная сеть здравоохранения

Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По ее данным, на сегодня зарегистрировано почти 3 500 случаев заболевания в 58 странах. И оно быстро распространяется по всем континентам.