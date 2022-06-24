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Уже в 58 странах есть случаи заражения. Оспу обезьян назвала пандемией Всемирная сеть здравоохранения

24 июня 2022 08:39
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Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По ее данным, на сегодня зарегистрировано почти 3 500 случаев заболевания в 58 странах. И оно быстро распространяется по всем континентам.

Уже в 58 странах есть случаи заражения. Оспу обезьян назвала пандемией Всемирная сеть здравоохранения-1

Организация призвала страны и органы здравоохранения к немедленным и эффективным действиям, чтобы предотвратить ухудшение последствий. Эксперты призвали ВОЗ срочно объявить свою собственную чрезвычайную ситуацию, имеющую международное значение.

Всемирная сеть здравоохранения – эта организация, в которую входит международная группа ученых и медиков.

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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