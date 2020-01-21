Уже четыре смерти. ВОЗ созывает экстренное заседание из-за вспышки нового коронавируса в Китае

Новости Китая. Четвертая смерть. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу из-за вспышки нового коронавируса в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Организация созывает экстренное заседание Комитета по чрезвычайным ситуациям. 22 января эксперты соберутся, чтобы оценить угрозу и продумать методы борьбы с заболеванием. Китайские специалисты уже выяснили, что новый тип пневмонии передается от человека к человеку. В ходе лечения пациентов заболели около 14 медработников.
В Китае неизвестным вирусом заразились около 200 человек, более 40 – в тяжёлом состоянии