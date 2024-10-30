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Уверенная игра Овечкина и Протаса принесла победу «Вашингтону»

30 октября 2024 07:06
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«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в игре НХЛ, пишет РИА Новости.

Борьба проходила в Вашингтоне. Финальный счет – 5:3 в пользу «Кэпс». Среди игроков Washington Capitals отличились россиянин Александр Овечкин (на 4-й и 6-й минутах), Коннор Макмайкл (на 9-й минуте), белорус Алексей Протас (25-я минута), Ник Дауд (60-я минута).

Среди игроков команды New York Rangers смогли забросить шайбы Уилл Кайлли (на 5-й минуте), Крис Крайдер (на 21-й минуте), а также Филип Хитил (в ходе 25-й минуты).

# Хоккей # Александр Овечкин # Алексей Протас

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