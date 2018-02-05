Утечка газа произошла на чугунолитейном заводе в Китае, 18 человек пострадали

Новости Китая. На чугунолитейном заводе в китайской провинции Гуандун произошла утечка газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. На чугунолитейном заводе в китайской провинции Гуандун произошла утечка газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После аварии на предприятии 18 сотрудников были доставлены в больницу с сильнейшей интоксикацией. Восемь из них, не смотря на усилия медиков, скончались. К этому времени состояние остальных пациентов стабилизировалось. Сразу после ЧП на завод были направлены правоохранители, спасатели и глава администрации района. Им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.