Испытание непогодой: в Москве повалены тысячи деревьев, нарушено транспортное сообщение, есть погибшие

Новости России. В Москве из-за сильнейшего снегопада школьников освободили от занятий, консультации преподавателя они смогут получить дистанционно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непогода испытывает российскую столицу несколько суток и, по прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся до 6 февраля.

Повалены тысячи деревьев, зафиксированы обрывы электропередачи, экстренные службы подтвердили информацию об одном погибшем. Еще несколько местных жителей пострадали из-за упавших деревьев.