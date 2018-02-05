Действующий президент Кипра переизбран на второй срок. Лукашенко направил поздравления Никосу Анастасиадису

Новости Республики Кипр. Никос Анастасиадис стал президентом Республики Кипр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Действующий глава государства набрал 55,9 % голосов в ходе второго тура выборов, обогнав своего соперника Ставроса Маласа почти на 12 пунктов.

Официально имя избранного главы государства объявят на специальной церемонии на стадионе «Тассос Пападопулос». Таким образом, Анастасиадис в следующие пять лет будет исполнять обязанности президента Кипра второй срок.

С переизбранием на должность главы государства Никоса Анастасиадиса поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.