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Действующий президент Кипра переизбран на второй срок. Лукашенко направил поздравления Никосу Анастасиадису

05 февраля 2018 10:07
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Новости Республики Кипр. Никос Анастасиадис стал президентом Республики Кипр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Действующий глава государства набрал 55,9 % голосов в ходе второго тура выборов, обогнав своего соперника Ставроса Маласа почти на 12 пунктов.

Действующий президент Кипра переизбран на второй срок. Лукашенко направил поздравления Никосу Анастасиадису-1

Официально имя избранного главы государства объявят на специальной церемонии на стадионе «Тассос Пападопулос». Таким образом, Анастасиадис в следующие пять лет будет исполнять обязанности президента Кипра второй срок. 

С переизбранием на должность главы государства Никоса Анастасиадиса поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Действующий президент Кипра переизбран на второй срок. Лукашенко направил поздравления Никосу Анастасиадису-4

# Президентские выборы # Фотофакт

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