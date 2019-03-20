Ушёл из жизни народный артист России Анатолий Адоскин

Новости России. В Москве 20 марта на 92 году жизни скончался народный артист России Анатолий Адоскин. Об этом сообщает Театр имени Моссовета.

Анатолий родился 23 ноября 1927 года в Москве. Во время Великой Отечественной войны Адоскин работал на заводе, а затем вернувшийся с фронта отец отвёл Анатолия учиться в техникум.

Однако юноша решил связать свою жизнь с актёрством, окончил студию при Театре имени Моссовета, в том же театре он и остался служить. На шесть-семь лет Адоскин уходил в другие театры, но потом вернулся в театр Моссовета, где и оставался до конца жизни.

За время своей карьеры Анатолий сыграл более 70 ролей в театре. Также актёр снимался в фильмах, среди которых «Человек ниоткуда», «Братья Карамазовы», «Отроки во вселенной», «Пеппи Длинныйчулок», «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».

Дата и время прощания пока что неизвестны.

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