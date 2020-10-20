Ушла из жизни звезда фильмов «Я шагаю по Москве» и «Война и мир» Ирина Скобцева
Новости России. На 94 году ушла из жизни советская и российская актриса Ирина Скобцева. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте компании её сына Фёдора Бондарчука.
Скобцева родилась 22 августа 1927 года в российском городе Тула. После школы будущая актриса поступила на исторический факультет МГУ, а затем увлеклась игрой в студенческом театре и решила после окончания МГУ продолжить обучение в Школе-студии МХАТ.
Фото: кадр из фильма «Отелло» (1955 год)
В кинематографе Ирина дебютировала в 1955 году, исполнив роль Дездемоны в фильме «Отелло». После этого актриса регулярно появлялась на экранах вплоть до 2016 года. С 1970 года Скобцева совмещала съёмки с преподавательской деятельностью во ВГИКе.
Фото: кадр из фильма «Война и мир»
Ирина дважды была замужем. Её вторым мужем стал актёр и режиссёр Сергей Бондарчук. В браке родились двое детей – Елена и Фёдор Бондарчуки. Они продолжили семейную традицию и тоже стали актёрами.
Фото: кадр из фильма «Женская логика»
Скобцева известна своими ролями в фильмах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Тихий Дон», «Белые ночи», «Красиво жить не запретишь».