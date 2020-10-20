Ушла из жизни звезда фильмов «Я шагаю по Москве» и «Война и мир» Ирина Скобцева

Новости России. На 94 году ушла из жизни советская и российская актриса Ирина Скобцева. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте компании её сына Фёдора Бондарчука.

Скобцева родилась 22 августа 1927 года в российском городе Тула. После школы будущая актриса поступила на исторический факультет МГУ, а затем увлеклась игрой в студенческом театре и решила после окончания МГУ продолжить обучение в Школе-студии МХАТ.