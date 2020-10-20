Прямой эфир

На теледебатах Трампа и Байдена будут отключать микрофоны на время ответа оппонента

20 октября 2020 08:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Микрофоны Трампа и Байдена на предстоящих теледебатах будут отключать на время ответа оппонента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это делается для того, чтобы никто из кандидатов в президенты не мешал отвечать на вопросы сопернику.  

На теледебатах Трампа и Байдена будут отключать микрофоны на время ответа оппонента-1

Трамп и Байден встретятся в телевизионной студии 22 октября. Дебаты будут разбиты на шесть тематических сегментов по 15 минут. Среди предложенных для обсуждения тем: борьба с пандемией, положение американских семей, расовые проблемы в США, климатические изменения, вопросы нацбезопасности и особенности руководства страной.  

На теледебатах Трампа и Байдена будут отключать микрофоны на время ответа оппонента-4

На теледебатах Трампа и Байдена будут отключать микрофоны на время ответа оппонента-6

Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября, однако граждане могут проголосовать досрочно. Этой возможностью воспользовались уже более 30 миллионов американцев.  

# Международная политика # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Совбезе ООН провели заседание по ситуации в Нагорном Карабахе
20 октября 2020 08:06

В Совбезе ООН провели заседание по ситуации в Нагорном Карабахе

В России запустили сервис проверки информации в СМИ, соцсетях и Telegram-каналах
19 октября 2020 20:58

В России запустили сервис проверки информации в СМИ, соцсетях и Telegram-каналах

Власти Франции вышлют из страны более 230 предполагаемых экстремистов
19 октября 2020 20:57

Власти Франции вышлют из страны более 230 предполагаемых экстремистов