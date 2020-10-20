На теледебатах Трампа и Байдена будут отключать микрофоны на время ответа оппонента

Новости США. Микрофоны Трампа и Байдена на предстоящих теледебатах будут отключать на время ответа оппонента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это делается для того, чтобы никто из кандидатов в президенты не мешал отвечать на вопросы сопернику.

Трамп и Байден встретятся в телевизионной студии 22 октября. Дебаты будут разбиты на шесть тематических сегментов по 15 минут. Среди предложенных для обсуждения тем: борьба с пандемией, положение американских семей, расовые проблемы в США, климатические изменения, вопросы нацбезопасности и особенности руководства страной.