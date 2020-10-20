В Варшаве отказались от новогодних мероприятий из-за коронавируса

Новости Польши. В польской столице отказались от всех мероприятий в честь Нового года из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В администрации города отметили, что главное сейчас – здоровье жителей, а компенсировать упущенное можно будет в 2021 году.
Сэкономленные средства останутся в бюджете Варшавы.
Отметим, согласно последним данным, в стране зафиксировано 183 тысячи случаев заражения COVID-19. По заболеваемости страна занимает 10 место в Европе и 29 – в мире.
Ранее стало известно, что на национальном стадионе Варшавы откроют полевой госпиталь для пациентов с коронавирусом.