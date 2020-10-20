В Варшаве отказались от новогодних мероприятий из-за коронавируса

Новости Польши. В польской столице отказались от всех мероприятий в честь Нового года из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В администрации города отметили, что главное сейчас – здоровье жителей, а компенсировать упущенное можно будет в 2021 году.