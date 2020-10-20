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В Индии почти 100 человек погибли из-за наводнений

20 октября 2020 08:28
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Новости Индии. Жертвами сильнейших наводнений в Индии стали без малого 100 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии почти 100 человек погибли из-за наводнений-1

В Индии почти 100 человек погибли из-за наводнений-3

Стихия бушует на юге и западе страны. Сезон дождей должен был закончиться в сентябре, однако ливни все еще идут.

Только за последние дни в некоторых городах выпала пятимесячная норма осадков.

В Индии почти 100 человек погибли из-за наводнений-6

В Индии почти 100 человек погибли из-за наводнений-8

Мощные потоки воды сносят здания и автомобили. Нарушено движение транспорта. Без электричества остались тысячи граждан. Огромный ущерб нанесен и сельскому хозяйству, в частности, уничтожен урожай риса и хлопка.  

Прогнозы синоптиков неутешительны: дожди не прекратятся до середины недели.  

# Наводнение # Фотофакт

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