В Индии почти 100 человек погибли из-за наводнений

Новости Индии. Жертвами сильнейших наводнений в Индии стали без малого 100 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Жертвами сильнейших наводнений в Индии стали без малого 100 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стихия бушует на юге и западе страны. Сезон дождей должен был закончиться в сентябре, однако ливни все еще идут.
Только за последние дни в некоторых городах выпала пятимесячная норма осадков.
Мощные потоки воды сносят здания и автомобили. Нарушено движение транспорта. Без электричества остались тысячи граждан. Огромный ущерб нанесен и сельскому хозяйству, в частности, уничтожен урожай риса и хлопка.
Прогнозы синоптиков неутешительны: дожди не прекратятся до середины недели.