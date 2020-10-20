В Индии почти 100 человек погибли из-за наводнений

Новости Индии. Жертвами сильнейших наводнений в Индии стали без малого 100 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия бушует на юге и западе страны. Сезон дождей должен был закончиться в сентябре, однако ливни все еще идут. Только за последние дни в некоторых городах выпала пятимесячная норма осадков.