Ущерб в 200 млн долларов и как минимум 73 погибших. Последствия тайфуна «Вамко» на Филиппинах

Новости Филиппин. Более 200 миллионов долларов – в такую сумму власти Филиппин оценили ущерб, нанесенный мощным тайфуном «Вамко», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Филиппин. Более 200 миллионов долларов – в такую сумму власти Филиппин оценили ущерб, нанесенный мощным тайфуном «Вамко», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильнее всего в результате стихийного бедствия пострадал остров Лусон. Здесь частично или полностью оказались разрушены более 65 тысяч зданий. Серьезно пострадала инфраструктура и сельское хозяйство. Свыше 300 городов и муниципалитетов острова были обесточены на протяжении недели.
Согласно последним данным, жертвами стихии стали 73 человека. Еще 19 числятся пропавшими без вести. По всей стране продолжаются масштабные спасательные операции. От внешнего мира все еще отрезаны около 50 деревень.