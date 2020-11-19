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Ущерб в 200 млн долларов и как минимум 73 погибших. Последствия тайфуна «Вамко» на Филиппинах

19 ноября 2020 12:26
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Новости Филиппин. Более 200 миллионов долларов – в такую сумму власти Филиппин оценили ущерб, нанесенный мощным тайфуном «Вамко», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ущерб в 200 млн долларов и как минимум 73 погибших. Последствия тайфуна «Вамко» на Филиппинах -1

Ущерб в 200 млн долларов и как минимум 73 погибших. Последствия тайфуна «Вамко» на Филиппинах -3

Сильнее всего в результате стихийного бедствия пострадал остров Лусон. Здесь частично или полностью оказались разрушены более 65 тысяч зданий. Серьезно пострадала инфраструктура и сельское хозяйство. Свыше 300 городов и муниципалитетов острова были обесточены на протяжении недели.

Ущерб в 200 млн долларов и как минимум 73 погибших. Последствия тайфуна «Вамко» на Филиппинах -6

Ущерб в 200 млн долларов и как минимум 73 погибших. Последствия тайфуна «Вамко» на Филиппинах -8

Согласно последним данным, жертвами стихии стали 73 человека. Еще 19 числятся пропавшими без вести. По всей стране продолжаются масштабные спасательные операции. От внешнего мира все еще отрезаны около 50 деревень.

# тайфун # Фотофакт

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