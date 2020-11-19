Ущерб в 200 млн долларов и как минимум 73 погибших. Последствия тайфуна «Вамко» на Филиппинах

Новости Филиппин. Более 200 миллионов долларов – в такую сумму власти Филиппин оценили ущерб, нанесенный мощным тайфуном «Вамко», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнее всего в результате стихийного бедствия пострадал остров Лусон. Здесь частично или полностью оказались разрушены более 65 тысяч зданий. Серьезно пострадала инфраструктура и сельское хозяйство. Свыше 300 городов и муниципалитетов острова были обесточены на протяжении недели.