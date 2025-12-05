В Бразилии самолёт с пассажирами на борту загорелся на взлётно-посадочной полосе

Самолет с людьми на борту загорелся на взлетно-посадочной полосе в бразильском городе Гуарульюс. Пока информация о пострадавших не поступала. По предварительным данным, около 180 человек, включая пассажиров и членов экипажа, успешно эвакуированы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.