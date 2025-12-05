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В Бразилии самолёт с пассажирами на борту загорелся на взлётно-посадочной полосе

05 декабря 2025 08:24
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Самолет с людьми на борту загорелся на взлетно-посадочной полосе в бразильском городе Гуарульюс. Пока информация о пострадавших не поступала. По предварительным данным, около 180 человек, включая пассажиров и членов экипажа, успешно эвакуированы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии самолёт с пассажирами на борту загорелся на взлётно-посадочной полосе-2

ЧП произошло, когда лайнер готовился к вылету. По словам очевидцев, салон самолета мгновенно окутало едким дымом. А секунды спустя, пассажиры в иллюминаторы увидели языки пламени, охватившие внешнюю часть судна. Спасательные службы прибыли на место оперативно. Причины возгорания сейчас устанавливают. 

# Возгорание самолета

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