В Бразилии самолёт с пассажирами на борту загорелся на взлётно-посадочной полосе

Самолет с людьми на борту загорелся на взлетно-посадочной полосе в бразильском городе Гуарульюс. Пока информация о пострадавших не поступала. По предварительным данным, около 180 человек, включая пассажиров и членов экипажа, успешно эвакуированы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло, когда лайнер готовился к вылету. По словам очевидцев, салон самолета мгновенно окутало едким дымом. А секунды спустя, пассажиры в иллюминаторы увидели языки пламени, охватившие внешнюю часть судна. Спасательные службы прибыли на место оперативно. Причины возгорания сейчас устанавливают.