Польша продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью ещё на 90 дней

Очередной недружественный шаг Польши. Варшава продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью еще на 90 дней, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские власти утверждают, что подобные меры позволяют эффективно бороться с нелегальными мигрантами. Однако конкретных фактов не предоставили. Напомним, буферная зона на границе с Беларусью действует с июня 2024 года, и ее срок действия уже несколько раз продлевался. Это участок границы, протяженностью около 60 километров и 200 метров вглубь польской территории. Пребывание там без специального разрешения запрещено.