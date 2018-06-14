Прямой эфир

Уровень воды достиг 1 метра 20 сантиметров: в Мексике сильнейшее наводнение

14 июня 2018 12:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мексики  Жители 22 муниципалитетов Мексики страдают от сильнейшего наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень воды достиг 1 метра 20 сантиметров: в Мексике сильнейшее наводнение-1

В шести городах оно спровоцировало сходы оползней и селей. Улицы города Гуанахуато, внесённого в список всемирного наследия ЮНЕСКО, превратились в бурные реки. Из-за сильных ливней, которые на территорию страны принёс ураган «Бад», оказалась переполнена местная плотина.

Вода переливается через края сооружения и активно затапливает город. В некоторых районах её уровень достиг 1 метра 20 сантиметров. Из пострадавших районов эвакуируют население.

# Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Во время сильного шторма в Индонезии затонули две лодки: погибли 15 человек
14 июня 2018 11:33

Во время сильного шторма в Индонезии затонули две лодки: погибли 15 человек

В годовщину трагедии в Grenfell Tower в Лондоне загорелась высотка
14 июня 2018 11:26

В годовщину трагедии в Grenfell Tower в Лондоне загорелась высотка

На 83 году жизни скончался режиссёр Станислав Говорухин
14 июня 2018 08:28

На 83 году жизни скончался режиссёр Станислав Говорухин