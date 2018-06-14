Уровень воды достиг 1 метра 20 сантиметров: в Мексике сильнейшее наводнение

Новости Мексики Жители 22 муниципалитетов Мексики страдают от сильнейшего наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В шести городах оно спровоцировало сходы оползней и селей. Улицы города Гуанахуато, внесённого в список всемирного наследия ЮНЕСКО, превратились в бурные реки. Из-за сильных ливней, которые на территорию страны принёс ураган «Бад», оказалась переполнена местная плотина.

Вода переливается через края сооружения и активно затапливает город. В некоторых районах её уровень достиг 1 метра 20 сантиметров. Из пострадавших районов эвакуируют население.