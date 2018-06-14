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Во время сильного шторма в Индонезии затонули две лодки: погибли 15 человек

14 июня 2018 11:33
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Новости Индонезии. У берегов индонезийского острова Сулавеси затонули два прогулочных судна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время сильного шторма в Индонезии затонули две лодки: погибли 15 человек-1

Жертвами ЧП стали, по меньшей мере 15 человек. Выйдя в море, обе лодки попали в сильнейший шторм, который и привёл к трагедии. На поиски пассажиров брошены спасательные отряды, полиция и военные. На катерах они доставляют выживших в больницы. Около 10 человек всё ещё не обнаружены.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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