Во время сильного шторма в Индонезии затонули две лодки: погибли 15 человек

Жертвами ЧП стали, по меньшей мере 15 человек. Выйдя в море, обе лодки попали в сильнейший шторм, который и привёл к трагедии. На поиски пассажиров брошены спасательные отряды, полиция и военные. На катерах они доставляют выживших в больницы. Около 10 человек всё ещё не обнаружены.