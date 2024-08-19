Не чувствуют себя в безопасности и жители европейских государств. Криминогенной обстановкой недовольны граждане Германии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты делают такой вывод из данных опроса, которые предоставил социологический институт. Почти каждый второй немец ощущает себя все менее безопасно в своей стране в течение последних 5 лет. Порядка 40 % жителей боятся стать жертвой нападения. Горожане даже составили список самых пагубных мест.

Лидер рейтинга – вокзал, за ним следуют парки и бары. Немецкие СМИ и вовсе называют происходящее в стране криминальным бумом. Общий уровень преступности в ФРГ вырос на 5,5 % по сравнению с предыдущим годом и составил порядка 6 миллионов инцидентов.