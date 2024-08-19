Клайпедский порт Литвы ежедневно терпит убытки

Ввязавшись в гибридную войну против России и Беларуси, сателлиты США ежедневно терпят убытки. И речь не только о снижении их веса в мире политики, но и о финансовых потерях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ввязавшись в гибридную войну против России и Беларуси, сателлиты США ежедневно терпят убытки. И речь не только о снижении их веса в мире политики, но и о финансовых потерях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яркий пример – Литва и ее Клайпедский порт. Сейчас он пребывает в плачевном состоянии: в первом полугодии текущего года объемы перевалки контейнерных грузов заметно сократились. Причин у этого несколько. Среди них прекращение поставок автомобилей в Беларусь из-за санкций и сокращение литовского промышленного экспорта.
Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews:
Клайпедский порт долгие годы находится в стадии своего «дожития». Если мы откинем политические заявления, всю позитивную мишуру, которую пытается навесить правительство Литвы на свою морскую гавань, то реальная картина такова: Клайпедский порт угасает год от года. Вмешивается политика, и как раз таки она добила все перспективы прибалтийского портового хозяйства, Клайпеды в частности. Клайпеда, по сути, мертва, можно организовывать панихиду.
Нынешний политический курс Литвы не предусматривает дружеских или хотя бы партнерских взаимоотношений с Беларусью. Ранее Вильнюс ввел санкции против нашего предприятия «Беларуськалий». Ограничения не только не принесли ожидаемого результата, но даже дали обратный эффект. Это был вынужден признать министр иностранных дел Прибалтийской республики. Он отметил, что санкции не ударили по кошельку белорусского производителя удобрений, а напротив, спровоцировали рост цен на его продукцию, тем самым увеличив доходы.