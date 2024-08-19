Клайпедский порт Литвы ежедневно терпит убытки

Ввязавшись в гибридную войну против России и Беларуси, сателлиты США ежедневно терпят убытки. И речь не только о снижении их веса в мире политики, но и о финансовых потерях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яркий пример – Литва и ее Клайпедский порт. Сейчас он пребывает в плачевном состоянии: в первом полугодии текущего года объемы перевалки контейнерных грузов заметно сократились. Причин у этого несколько. Среди них прекращение поставок автомобилей в Беларусь из-за санкций и сокращение литовского промышленного экспорта.

Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews:

Клайпедский порт долгие годы находится в стадии своего «дожития». Если мы откинем политические заявления, всю позитивную мишуру, которую пытается навесить правительство Литвы на свою морскую гавань, то реальная картина такова: Клайпедский порт угасает год от года. Вмешивается политика, и как раз таки она добила все перспективы прибалтийского портового хозяйства, Клайпеды в частности. Клайпеда, по сути, мертва, можно организовывать панихиду.