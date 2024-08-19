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Индонезия усилит меры безопасности из-за вируса оспы обезьян

19 августа 2024 11:20
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Индонезия усилит меры безопасности из-за вируса оспы обезьян. Нововведения в большей степени коснутся туристов, въезжающих в страну. Минздрав уже разработал дополнительные меры на таможенных пунктах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индонезия усилит меры безопасности из-за вируса оспы обезьян-2

Путешественникам предложат заполнить анкету. Там они опишут историю болезней, последние контакты и конечную точку путешествия. Проверки также затронут иностранных государственных деятелей. Принятые меры продиктованы необходимостью обезопасить граждан.

В Индонезии уже выявлено 54 случая заболевания оспой обезьян, при этом его инкубационный период длится больше месяца. В минувшую среду, 14 августа, ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за вспышки обезьяньей оспы.

# Вирусные заболевания

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