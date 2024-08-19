Более 1 млн врачей протестуют в Индии

По всей Индии продолжаются забастовки медиков. Накануне к протестам присоединились еще десятки тысяч человек. Врачи объявили стачку, в которой суммарно участвует порядка миллиона представителей здравоохранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для шествий стала трагедия, произошедшая 9 августа. Полиция обнаружила тело девушки-стажера. Позже эксперты подтвердили, что перед смертью она была изнасилована группой лиц. Полиция задержала одного подозреваемого. Им стал полицейский, который проходил практику в том же медучреждении. Дело получило широкий общественный резонанс. Активисты требуют наказать виновных.

Правительство призвало врачей вернуться к исполнению своих обязанностей и пообещало создать комитет, который будет защищать медицинских работников. Сами активисты пока не планируют прекращать забастовки.