Уровень хлора превышал норму почти в 25 раз. Подробности ЧП в Астрахани, где в бассейне отравились 30 человек

Новости России. Число отравившихся хлором в бассейне спортивного комплекса в Астрахани увеличилось до 30, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них 21 ребенок в возрасте от 5 до 12 лет. Шестеро детей находятся в реанимации на кислородной поддержке. В больнице также двое взрослых.

По информации МЧС, концентрация хлора в бассейне была превышена почти в 25 раз. Работники комплекса нарушили технологию очистки, в результате чего произошел вброс вредных веществ.