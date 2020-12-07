Уровень хлора превышал норму почти в 25 раз. Подробности ЧП в Астрахани, где в бассейне отравились 30 человек
Новости России. Число отравившихся хлором в бассейне спортивного комплекса в Астрахани увеличилось до 30, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них 21 ребенок в возрасте от 5 до 12 лет.
Шестеро детей находятся в реанимации на кислородной поддержке. В больнице также двое взрослых.
По информации МЧС, концентрация хлора в бассейне была превышена почти в 25 раз. Работники комплекса нарушили технологию очистки, в результате чего произошел вброс вредных веществ.
Бассейн будет закрыт до конца года, пока власти не убедятся в его безопасности.