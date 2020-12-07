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Коронавирусом в мире заболели более 67 млн человек. В России предлагают ограничить передвижение между регионами

07 декабря 2020 11:22
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Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире превысило 67 миллионов. В России из-за пандемии предлагают ограничить передвижение между регионами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

А власти Эстонии ввели дополнительные меры: в торговых залах и общественных помещениях заполняемость не должна превышать 50 %.  

Коронавирусом в мире заболели более 67 млн человек. В России предлагают ограничить передвижение между регионами-1

При этом люди должны соблюдать правило 2+2 – передвигаться максимум по двое, держась от остальных на расстоянии двух метров.  

Существенно ограничивается время работы развлекательных заведений и общепита. Запрет действует с 22 часов до 6 утра.

Тем временем в Европе продолжаются «антиковидные марши». Так, недовольные ограничениями люди вышли на улицы Праги (подробнее здесь).  

# Коронавирус # Фотофакт

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