Коронавирусом в мире заболели более 67 млн человек. В России предлагают ограничить передвижение между регионами

Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире превысило 67 миллионов. В России из-за пандемии предлагают ограничить передвижение между регионами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А власти Эстонии ввели дополнительные меры: в торговых залах и общественных помещениях заполняемость не должна превышать 50 %.