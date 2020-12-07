На парламентских выборах в Венесуэле побеждает пропрезидентская коалиция

Новости Венесуэлы. В Венесуэле подводят итоги парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Коалиция «Великий патриотический полюс», которую возглавляет пропрезидентская Единая социалистическая партия, набирает почти 68 % голосов.
Далее идет оппозиционное объединение партий «Демократический альянс», за которую свои голоса отдали около 18 % граждан Венесуэлы.
Общая явка избирателей составила 31 %. По итогам выборов будут избраны 227 членов Национальной ассамблеи.
Напомним, на места в парламенте претендовали 14 тысяч кандидатов от 107 политических сил.