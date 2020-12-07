Прямой эфир

На парламентских выборах в Венесуэле побеждает пропрезидентская коалиция

07 декабря 2020 11:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Венесуэлы. В Венесуэле подводят итоги парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коалиция «Великий патриотический полюс», которую возглавляет пропрезидентская Единая социалистическая партия, набирает почти 68 % голосов.  

На парламентских выборах в Венесуэле побеждает пропрезидентская коалиция-1

Далее идет оппозиционное объединение партий «Демократический альянс», за которую свои голоса отдали около 18 % граждан Венесуэлы.  

Общая явка избирателей составила 31 %. По итогам выборов будут избраны 227 членов Национальной ассамблеи.  

На парламентских выборах в Венесуэле побеждает пропрезидентская коалиция-4

Напомним, на места в парламенте претендовали 14 тысяч кандидатов от 107 политических сил.  

# Выборы в Венесуэле # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Астрахани 18 детей попали в больницу после посещения бассейна. Вероятно, они отравились хлором
07 декабря 2020 10:52

В Астрахани 18 детей попали в больницу после посещения бассейна. Вероятно, они отравились хлором

В Венеции установили необычную рождественскую ёлку. Она состоит из светящихся экранов
07 декабря 2020 09:44

В Венеции установили необычную рождественскую ёлку. Она состоит из светящихся экранов

ЕС и Великобритания до сих пор не договорились о будущем сотрудничестве
07 декабря 2020 09:35

ЕС и Великобритания до сих пор не договорились о будущем сотрудничестве