Урну с прахом Фиделя Кастро выставили в мемориальном комплексе на Площади революции в Гаване

Новости Кубы. А в самой Кубе урну с прахом Фиделя Кастро 28 ноября выставили в мемориальном комплексе на Площади революции в Гаване.

Согласно воле великого революционера его тело кремировали.

В память о человеке, подарившем Кубе второе название Остров Свободы, 29 ноября пройдет митинг.

А после прах политического атланта XX века провезут по маршруту из Гаваны до Сантьяго-де-Куба.

Именно в этом направлении более полувека назад проходил знаменитый караван свободы. Это путь, который преодолел команданте, чтобы свергнуть режим Батисты.

4 декабря состоится церемония захоронения праха Фиделя Кастро.

По поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко в траурной церемонии прощания с Фиделем Кастро примет участие специальный представитель –

управляющий делами Президента Республики Беларусь Виктор Шейман,

который на протяжении многих лет активно занимается вопросами развития сотрудничества с Республикой Куба и другими странами Латинской Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.