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Ураган в Бразилии: диджей погиб из-за несчастного случая

20 декабря 2017 14:45
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Новости Бразилии. ЧП на музыкальном фестивале расследуют в Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураган в Бразилии: диджей погиб из-за несчастного случая-1

Ураган снес сцену. Тяжелая конструкция убила известного диджея, несколько человек получили ранения. Всего на концерте на момент ЧП находились порядка 5 тысяч зрителей.

Ураган в Бразилии: диджей погиб из-за несчастного случая-4

У организаторов были все разрешения на его проведение, однако, они даже зная об урагане, не стали отменять мероприятие.

# Ураганы # Фотофакт

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