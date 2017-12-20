Ураган в Бразилии: диджей погиб из-за несчастного случая

Новости Бразилии. ЧП на музыкальном фестивале расследуют в Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураган снес сцену. Тяжелая конструкция убила известного диджея, несколько человек получили ранения. Всего на концерте на момент ЧП находились порядка 5 тысяч зрителей.