Ураган в Бразилии: диджей погиб из-за несчастного случая

Новости Бразилии. ЧП на музыкальном фестивале расследуют в Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. ЧП на музыкальном фестивале расследуют в Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ураган снес сцену. Тяжелая конструкция убила известного диджея, несколько человек получили ранения. Всего на концерте на момент ЧП находились порядка 5 тысяч зрителей.
У организаторов были все разрешения на его проведение, однако, они даже зная об урагане, не стали отменять мероприятие.