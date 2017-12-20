В Великобритании предотвратили теракт на Рождество

Новости Великобритании. Спецслужбы Британии предотвратили теракт. Спецназ устроил облаву на логово экстремистов на севере Англии в Честерфилде и Шеффилде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержаны 4 человека. Злоумышленники забаррикадировались в домах, и силовикам пришлось буквально взрывать двери. На одной из точек правоохранители обнаружили подпольную лабораторию по изготовлению взрывчатки.