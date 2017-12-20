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В Великобритании предотвратили теракт на Рождество

20 декабря 2017 11:35
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Новости Великобритании. Спецслужбы Британии предотвратили теракт. Спецназ устроил облаву на логово экстремистов на севере Англии в Честерфилде и Шеффилде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании предотвратили теракт на Рождество-1

Задержаны 4 человека. Злоумышленники забаррикадировались в домах, и силовикам пришлось буквально взрывать двери. На одной из точек правоохранители обнаружили подпольную лабораторию по изготовлению взрывчатки.

В Великобритании предотвратили теракт на Рождество-4

Где именно планировался теракт, Скотлэнд-Ярд пока не комментирует. Известно, что террористы планировали атаку на Рождество.

# Фотофакт # Теракт в Великобритании

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