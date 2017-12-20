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Террористы обстреляли аэропорт в Египте, когда его посещали члены правительства

20 декабря 2017 10:38
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Новости Египта. Чрезвычайная ситуация в Египте на Синайском полуострове. Террористы обстреляли аэропорт около города Эль-Ариш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Террористы обстреляли аэропорт в Египте, когда его посещали члены правительства-1

Террористы обстреляли аэропорт в Египте, когда его посещали члены правительства-3

По предварительным данным, погиб египетский военнослужащий, несколько получили ранения. На Синае последние годы военные проводят антитеррористическую операцию против радикальных группировок исламистов. 

Террористы обстреляли аэропорт в Египте, когда его посещали члены правительства-6

Нынешнюю атаку террористы предприняли, когда аэропорт посещали представители правительства – министр обороны и глава внутренних дел.

# Фотофакт # Терроризм

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