Террористы обстреляли аэропорт в Египте, когда его посещали члены правительства

Новости Египта. Чрезвычайная ситуация в Египте на Синайском полуострове. Террористы обстреляли аэропорт около города Эль-Ариш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, погиб египетский военнослужащий, несколько получили ранения. На Синае последние годы военные проводят антитеррористическую операцию против радикальных группировок исламистов.