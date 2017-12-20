Террористы обстреляли аэропорт в Египте, когда его посещали члены правительства

Новости Египта. Чрезвычайная ситуация в Египте на Синайском полуострове. Террористы обстреляли аэропорт около города Эль-Ариш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Египта. Чрезвычайная ситуация в Египте на Синайском полуострове. Террористы обстреляли аэропорт около города Эль-Ариш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, погиб египетский военнослужащий, несколько получили ранения. На Синае последние годы военные проводят антитеррористическую операцию против радикальных группировок исламистов.
Нынешнюю атаку террористы предприняли, когда аэропорт посещали представители правительства – министр обороны и глава внутренних дел.