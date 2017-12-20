Кто пройдет в правительство Каталонии? 21 декабря начинаются парламентские выборы

Новости Испании. Избирательная кампания по досрочным выборам в парламент завершилась в Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Букмекеры, политики да и простые испанцы делают ставки: кто одержит победу в этой непростой политической игре и какое место в ней достанется бывшему лидеру парламентской гонки и региона – Карлесу Пучдемону.