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Кто пройдет в правительство Каталонии? 21 декабря начинаются парламентские выборы

20 декабря 2017 10:51
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Новости Испании. Избирательная кампания по досрочным выборам в парламент завершилась в Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто пройдет в правительство Каталонии? 21 декабря начинаются парламентские выборы-1

20 и 21 декабря в школах, детских садах, административных учреждениях региона выходные. 21 декабря стартуют парламентские выборы.

Кто пройдет в правительство Каталонии? 21 декабря начинаются парламентские выборы-4

Кто пройдет в правительство Каталонии? 21 декабря начинаются парламентские выборы-6

Букмекеры, политики да и простые испанцы делают ставки: кто одержит победу в этой непростой политической игре и какое место в ней достанется бывшему лидеру парламентской гонки и региона – Карлесу Пучдемону.

# Фотофакт # Международная политика

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