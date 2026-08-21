На западе Колумбии жертвами масштабного оползня стали 13 человек

Трагедия на золотодобывающем руднике в Колумбии. На западе страны жертвами масштабного оползня стали 13 человек. Грунт внезапно сошел прямо на участок, где в этот момент работали люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасательная операция продолжалась почти сутки. К поискам подключились и местные жители. Из‑под завалов удалось достать семерых выживших горняков, с различными травмами их доставили в больницы. Работы завершили только после того, как были найдены все 20 человек, которые находились на руднике в момент схода оползня. По данным властей, они работали нелегально, а тяжелую технику взяли в аренду. Президент Колумбии в связи с этой трагедией пообещал принять жесткие меры против нелегальной добычи полезных ископаемых.