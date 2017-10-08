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Ураган «Нейт» обрушился на США

08 октября 2017 12:53
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Новости США. Ураган «Нейт» обрушился на побережье США. Скорость ветра достигает 140 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первым удар на себя принял Билокси штата Миссисипи. Город затоплен. Под водой парковки, улицы, подземные переходы...

Ранее в нескольких штатах в связи с приближением урагана был объявлен режим чрезвычайного положения. Люди массово эвакуировались из прибрежных районов. А американские компании свернули почти всю добычу нефти и газа в Мексиканском заливе. Напомним, жертвами «Нейта» в странах Центральной Америки ранее стали около 30 человек.

# Ураганы

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