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Погибших уже 18: пассажирский автобус упал в море в Краснодарском крае

25 августа 2017 15:28
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Новости России. Количество жертв в результате ЧП с пассажирским автобусом в Краснодарском крае возросло до 18. Многие пассажиры спасены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их на вертолете доставляют в ближайшие больницы. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, водолазы и медики. Утонувший автобус с помощью крана подняли на поверхность. По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения. Возбуждено уголовное дело.

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# Фотофакт # Авария в России

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