У автобуса отказали тормоза: подробности страшной аварии в Краснодарском крае

Новости России. В Краснодарском крае России растет число жертв ДТП с автобусом, рухнувшим в море. К этой минуте известно, что водолазы обнаружили уже 18 тел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, трагедия произошла рано утром 25 августа в поселке Волна.

Автобус перевозил рабочих, которые возводили пирс для нефтегазовой компании. Выяснилось, что после нескольких сотен метров по строящейся трассе у машины отказали тормоза! Переполненное транспортное средство на полном ходу рухнуло в море.