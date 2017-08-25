Прямой эфир

У автобуса отказали тормоза: подробности страшной аварии в Краснодарском крае

25 августа 2017 17:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Краснодарском крае России растет число жертв ДТП с автобусом, рухнувшим в море. К этой минуте известно, что водолазы обнаружили уже 18 тел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, трагедия произошла рано утром 25 августа в поселке Волна.

Автобус перевозил рабочих, которые возводили пирс для нефтегазовой компании. Выяснилось, что после нескольких сотен метров по строящейся трассе у машины отказали тормоза! Переполненное транспортное средство на полном ходу рухнуло в море.

У автобуса отказали тормоза: подробности страшной аварии в Краснодарском крае-1

Спасти удалось немногим более 30 человек.

Семеро в тяжелом состоянии. Некоторые рабочие выплыли сами и пытались помочь попавшим в смертельную ловушку товарищам. Водитель автобуса тоже выжил. В Краснодарском крае 26 августа объявлено днем траура.

# Фотофакт # Авария в России

Другие новости рубрики

Все новости
Подробности инцидента с белорусским самолетом в Южном Судане
25 августа 2017 17:18

Подробности инцидента с белорусским самолетом в Южном Судане

Погибших уже 18: пассажирский автобус упал в море в Краснодарском крае
25 августа 2017 15:28

Погибших уже 18: пассажирский автобус упал в море в Краснодарском крае

В Великобритании автобус врезался в припаркованные машины
25 августа 2017 15:10

В Великобритании автобус врезался в припаркованные машины