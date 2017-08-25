Подробности инцидента с белорусским самолетом в Южном Судане

Новости Беларуси. Специальная комиссия создана по факту инцидента с самолетом белорусской авиакомпании в Южном Судане. 25 августа ее представители вылетели в аэропорт Энтеббе в Уганде, где находится поврежденное воздушное судно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолет Ил-76 выполнял гуманитарную миссию под эгидой ООН.

По предварительной информации во время посадки в столице Южного Судана из-за столкновения с деревом и металлической крышей жилого дома было повреждено шасси. После того как самолет начал набирать высоту, реактивным напором воздуха повредило еще один дом. Командир борта принял решение сменить курс и совершил аварийную посадку в аэропорту соседней Уганды. Начато расследование.