Гигантская клубника в Израиле попала в Книгу рекордов Гиннесса

Новости Израиля. Израильский фермер вырастил самую большую клубнику в мире. Его достижение зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суперягода 34 сантиметра в окружности и весом 289 граммов – плод аграрных технологий и селекции. Увесистый сорт называется Илан. Он плодоносит круглый год вне зависимости от того, лето или зима на израильских грядках.