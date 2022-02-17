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Гигантская клубника в Израиле попала в Книгу рекордов Гиннесса

17 февраля 2022 19:10
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Новости Израиля. Израильский фермер вырастил самую большую клубнику в мире. Его достижение зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Гигантская клубника в Израиле попала в Книгу рекордов Гиннесса-1

Суперягода 34 сантиметра в окружности и весом 289 граммов – плод аграрных технологий и селекции. Увесистый сорт называется Илан. Он плодоносит круглый год вне зависимости от того, лето или зима на израильских грядках.  

Гигантская клубника в Израиле попала в Книгу рекордов Гиннесса-4

Что касается плода-рекордсмена, он напоминал дамский веер из сросшихся на зеленой листовой шапке нескольких ягод. Предыдущий рекорд принадлежал японскому фермеру, который обнаружил в своем урожае клубнику весом 250 граммов, и было это в 2015 году.  

# Книга рекордов Гиннесса # Фотофакт

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