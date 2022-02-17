В Киеве протестующие предприниматели напали на полицейских

Новости Украины. В Киеве прошел очередной марш протеста предпринимателей, который завершился жесткими столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митингующие заблокировали улицы возле Верховной рады и скандировали антиправительственные лозунги. Возмущение представителей малого бизнеса вызвал закон, обязывающий устанавливать во всех частных магазинах кассовое оборудование, кроме того, они требуют сохранить упрощенное налогообложение.

Когда полиция потребовала митингующих разойтись, в них полетели яйца и все, что оказалось под рукой. Правоохранителям пришлось применить силу, чтобы восстановить порядок и разблокировать улицу возле Рады. Задержаны несколько самых активных участников акции.