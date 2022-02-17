Чудом остался даже без царапины. Посмотрите, что произошло с этим мальчиком, который увлёкся телефоном

Новости Турции. Случай в центре Стамбула зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подросток, который увлекся своим телефоном, упал в яму и спасся благодаря груде коробок.
Новости Турции. Случай в центре Стамбула зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подросток, который увлекся своим телефоном, упал в яму и спасся благодаря груде коробок.
Он соскользнул в дыру, когда рабочий, оставил крышку открытой.
Чудесным образом счастливчик обошелся без единой царапины.