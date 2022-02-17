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Чудом остался даже без царапины. Посмотрите, что произошло с этим мальчиком, который увлёкся телефоном

17 февраля 2022 14:15
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Новости Турции. Случай в центре Стамбула зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подросток, который увлекся своим телефоном, упал в яму и спасся благодаря груде коробок.

Чудом остался даже без царапины. Посмотрите, что произошло с этим мальчиком, который увлёкся телефоном-1

Он соскользнул в дыру, когда рабочий, оставил крышку открытой.

Чудом остался даже без царапины. Посмотрите, что произошло с этим мальчиком, который увлёкся телефоном-4

Чудесным образом счастливчик обошелся без единой царапины.

# Дети # Фотофакт

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