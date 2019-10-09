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Уникальные кадры: в Северном Ледовитом океане нашли большой прозрачный купол с яйцами кальмара

09 октября 2019 11:49
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В Северном Ледовитом океане нашли большой прозрачный купол. Речь идет о мешке с жидкостью, в котором находятся 10 яиц кальмара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальные кадры: в Северном Ледовитом океане нашли большой прозрачный купол с яйцами кальмара-1

Невероятные кадры удалось запечатлеть норвежским ученым во время исследовательской экспедиции. Заполненный желатиновой жидкостью шар защищает яйца от внешнего воздействия и сохраняет их в безопасности. По словам ученых, это явление по-настоящему уникальное, поскольку на такой глубине подобные мешочки обнаружить практически невозможно. Существуют они в таком виде всего несколько дней, а затем рассеиваются в океане.

Уникальные кадры: в Северном Ледовитом океане нашли большой прозрачный купол с яйцами кальмара-4

Уникальные кадры: в Северном Ледовитом океане нашли большой прозрачный купол с яйцами кальмара-6

Уникальные кадры: в Северном Ледовитом океане нашли большой прозрачный купол с яйцами кальмара-8

# Океан # Фотофакт

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