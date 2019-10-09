Уникальные кадры: в Северном Ледовитом океане нашли большой прозрачный купол с яйцами кальмара

В Северном Ледовитом океане нашли большой прозрачный купол. Речь идет о мешке с жидкостью, в котором находятся 10 яиц кальмара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Невероятные кадры удалось запечатлеть норвежским ученым во время исследовательской экспедиции. Заполненный желатиновой жидкостью шар защищает яйца от внешнего воздействия и сохраняет их в безопасности. По словам ученых, это явление по-настоящему уникальное, поскольку на такой глубине подобные мешочки обнаружить практически невозможно. Существуют они в таком виде всего несколько дней, а затем рассеиваются в океане.