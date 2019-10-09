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ООН переживает крупнейший за десятилетие финансовый кризис

09 октября 2019 10:44
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Новости США. ООН переживает крупнейший за последнее десятилетие финансовый кризис. Впервые бюджет организации составили лишь на год, а не на два, как это делалось раньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ООН переживает крупнейший за десятилетие финансовый кризис-1

По словам генсека Антониу Гутерриша, в 2019-м в бюджет ООН поступило только 70 % запланированных взносов. В должниках – 64 из 193 стран. Если государства не заплатят, то уже к концу ноября у организации не останется денег, чтобы заплатить своим сотрудникам.

На данный момент в целях экономии ООН сокращает количество командировок, отменяет или переносит некоторые встречи.

# ООН # Фотофакт

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