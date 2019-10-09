В Мадриде разрешили охоту на аргентинских попугаев для снижения численности их популяции

Новости Испании. В Мадриде открыли охоту на аргентинских попугаев. Мэрия города разрабатывает план по сокращению их популяции с 12 тысяч до 600 особей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что визгливые крики этих птиц не дают спать жителям целых районов. Кроме того, воюя за корм, зеленые попугаи вытесняют традиционных городских обитателей, например, воробьев и голубей.

Птиц планируется отлавливать с помощью сетей и ловушек, а также проводить стерилизацию.