Уничтожить 2 млн мин. Около 200 лет уйдет на разминирование демилитаризованной зоны между КНДР и Южной Кореей

Новости Республики Кореи. Около 200 лет уйдет на разминирование демилитаризованной зоны, разделяющей КНДР и Республику Корея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы процесс шел активнее, южнокорейские военные предложили создать специальный центр по ликвидации мин. Однако даже при использовании современных технологий быстрее справиться с этой задачей вряд ли удастся. Ситуацию усложняет то, что большинство карт минных полей были утеряны.

Кроме того, под воздействием природных явлений снаряды перемещаются. Специалистам предстоит найти и обезвредить более 2 миллионов противопехотных и противотанковых мин.