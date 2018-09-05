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Уничтожить 2 млн мин. Около 200 лет уйдет на разминирование демилитаризованной зоны между КНДР и Южной Кореей

05 сентября 2018 13:51
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Новости Республики Кореи. Около 200 лет уйдет на разминирование демилитаризованной зоны, разделяющей КНДР и Республику Корея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уничтожить 2 млн мин. Около 200 лет уйдет на разминирование демилитаризованной зоны между КНДР и Южной Кореей-1

Чтобы процесс шел активнее, южнокорейские военные предложили создать специальный центр по ликвидации мин. Однако даже при использовании современных технологий быстрее справиться с этой задачей вряд ли удастся. Ситуацию усложняет то, что большинство карт минных полей были утеряны.

Кроме того, под воздействием природных явлений снаряды перемещаются. Специалистам предстоит найти и обезвредить более 2 миллионов противопехотных и противотанковых мин.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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