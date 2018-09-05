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В Индии под завалами на месте обрушения моста до сих пор могут находиться люди

05 сентября 2018 12:39
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Новости Индии. Масштабная поисково-спасательная операция продолжается в Индии на месте обрушения моста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло 4 сентября днем в час пик.

В Индии под завалами на месте обрушения моста до сих пор могут находиться люди-1

В результате аварии погиб, по меньшей мере, один человек, не менее 23 получили ранения. В момент падения конструкции под ней проезжали автомобили.

Большинство пассажиров удалось спасти. Пострадавшие находятся в больницах. Под элементами обрушившейся стальной конструкции по-прежнему могут находиться люди.

В Индии под завалами на месте обрушения моста до сих пор могут находиться люди-4

В Индии под завалами на месте обрушения моста до сих пор могут находиться люди-6

# Техногенные катастрофы # Фотофакт

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