В Индии под завалами на месте обрушения моста до сих пор могут находиться люди

Новости Индии. Масштабная поисково-спасательная операция продолжается в Индии на месте обрушения моста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло 4 сентября днем в час пик.

В результате аварии погиб, по меньшей мере, один человек, не менее 23 получили ранения. В момент падения конструкции под ней проезжали автомобили.

Большинство пассажиров удалось спасти. Пострадавшие находятся в больницах. Под элементами обрушившейся стальной конструкции по-прежнему могут находиться люди.