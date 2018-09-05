Прямой эфир

Израиль закрыл пункт пропуска на своей границе с Сектором Газа из-за беспорядков накануне

05 сентября 2018 12:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Израиля. Израиль закрыл пункт пропуска на своей границе с Сектором Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие меры были приняты из-за беспорядков, которые произошли у этого КПП 4 сентября – говорится в коммюнике, распространенном израильской армией.

Израиль закрыл пункт пропуска на своей границе с Сектором Газа из-за беспорядков накануне-1

Израиль закрыл пункт пропуска на своей границе с Сектором Газа из-за беспорядков накануне-3

Сотни людей бросали камни и повредили инфраструктуру палестинской стороны перехода. Блок-пост останется закрытым, пока не будет устранен ущерб.

КПП «Эрез» – единственный пункт пропуска, через который жители Сектора Газа могут проходить на израильскую территорию. Ежедневно им пользуются порядка тысячи палестинцев.

Израиль закрыл пункт пропуска на своей границе с Сектором Газа из-за беспорядков накануне-6

Израиль закрыл пункт пропуска на своей границе с Сектором Газа из-за беспорядков накануне-8

# Палестина-Израиль # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Индии под завалами на месте обрушения моста до сих пор могут находиться люди
05 сентября 2018 12:39

В Индии под завалами на месте обрушения моста до сих пор могут находиться люди

Тайфун «Джеби» добрался до Сахалина: из-за схода селей в водохранилище город Макаров остался без чистой питьевой воды
05 сентября 2018 11:06

Тайфун «Джеби» добрался до Сахалина: из-за схода селей в водохранилище город Макаров остался без чистой питьевой воды

Украина может отказаться от сезонного перевода часов вслед за Евросоюзом
05 сентября 2018 08:57

Украина может отказаться от сезонного перевода часов вслед за Евросоюзом