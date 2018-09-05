Израиль закрыл пункт пропуска на своей границе с Сектором Газа из-за беспорядков накануне

Новости Израиля. Израиль закрыл пункт пропуска на своей границе с Сектором Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие меры были приняты из-за беспорядков, которые произошли у этого КПП 4 сентября – говорится в коммюнике, распространенном израильской армией.