Израиль закрыл пункт пропуска на своей границе с Сектором Газа из-за беспорядков накануне

Новости Израиля. Израиль закрыл пункт пропуска на своей границе с Сектором Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие меры были приняты из-за беспорядков, которые произошли у этого КПП 4 сентября – говорится в коммюнике, распространенном израильской армией.
Сотни людей бросали камни и повредили инфраструктуру палестинской стороны перехода. Блок-пост останется закрытым, пока не будет устранен ущерб.
КПП «Эрез» – единственный пункт пропуска, через который жители Сектора Газа могут проходить на израильскую территорию. Ежедневно им пользуются порядка тысячи палестинцев.