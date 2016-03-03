Новости России. Умерла заслуженная артистка России Наталья Крачковская. В минувшее воскресенье она была госпитализирована с инфарктом. Медики делали все возможное, чтобы спасти жизнь знаменитой актрисе. Ей даже потребовалась искусственная вентиляция легких. Кроме того, у Натальи Крачковской наблюдалось много сопутствующих заболеваний.

Актрисе было 77 лет. За свою карьеру она снялась почти в сотне фильмов. Главных ролей не было, но даже роли второго плана, исполненные Крачковской, стали заметными и запоминающимися. Наталья Крачковская снялась в таких фильмах, как «Женитьба Бальзаминова», «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев», «Покровские ворота».

Похоронят актрису 5 марта на Троекуровском кладбище.

Вячеслав Никифоров, режиссер, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Это народная артистка. О таких говорят, что им и играть ничего не надо. Тут же появляется – и зрителю сразу комфортно, весело и интересно. Это вот такой божий дар, который у таких людей есть, у таких актрис, как Наталья Леонидовна Крачковская. Дай Бог, светлая память.