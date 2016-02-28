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Актриса Наталья Крачковская экстренно госпитализирована в Москве

28 февраля 2016 11:45
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Новости России. Заслуженная артистка России Наталья Крачковская в воскресенье утром попала в одну из больниц Москвы.

По сообщениям СМИ,

77-летняя женщина госпитализирована с предварительным диагнозом инфаркт миокарда.

Между тем в справочной службе учреждения здравоохранения, куда доставили заслуженную артистку, «Интерфаксу» сообщили, что актриса находится в реанимации.

Сотрудник справочной службы больницы:
Состояние Крачковской тяжелое, она в реанимации.

Летом прошлого года актриса попала в реанимацию.

Тогда медики диагностировали отек легких, причиной которого стал сердечный приступ.

Несколько лет назад Наталья Крачковская перенесла инсульт. Из-за ухудшения здоровья актриса перестала сниматься в кино и была вынуждена уйти на пенсию. Последняя лента с ней вышла в 2013 году.

В фильмографии Натальи Леонидовны около ста картин.

Среди самых известных фильмов с ее участием – «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев», «Покровские ворота».

# происшествия # Российские актеры # Наталья Крачковская

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