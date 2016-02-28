Актриса Наталья Крачковская экстренно госпитализирована в Москве

Новости России. Заслуженная артистка России Наталья Крачковская в воскресенье утром попала в одну из больниц Москвы.
По сообщениям СМИ,
77-летняя женщина госпитализирована с предварительным диагнозом инфаркт миокарда.
Между тем в справочной службе учреждения здравоохранения, куда доставили заслуженную артистку, «Интерфаксу» сообщили, что актриса находится в реанимации.
Сотрудник справочной службы больницы:
Состояние Крачковской тяжелое, она в реанимации.
Летом прошлого года актриса попала в реанимацию.
Тогда медики диагностировали отек легких, причиной которого стал сердечный приступ.
Несколько лет назад Наталья Крачковская перенесла инсульт. Из-за ухудшения здоровья актриса перестала сниматься в кино и была вынуждена уйти на пенсию. Последняя лента с ней вышла в 2013 году.
В фильмографии Натальи Леонидовны около ста картин.
Среди самых известных фильмов с ее участием – «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев», «Покровские ворота».