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В США подросток расстрелял семью из-за нежелания идти в школу

03 марта 2016 06:43
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Новости США. Очередной шокирующий случай в США. Там подросток расстрелял семью из-за нежелания идти в школу. Первый удар приняла на себя бабушка.  Женщина пыталась поднять с постели внука, но тот всячески сопротивлялся. В итоге 16-летний юноша разозлился, достал из шкафа пистолет и открыл стрельбу. Две пули попали в пожилую женщину. Ранения также получили младшая сестра и 6-летний племянник. Остальные члены семьи, к счастью, не пострадали.

После случившегося школьник  попытался скрыться, однако полиции удалось его задержать возле железнодорожной станции. Парня взяли под арест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Стрельба

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