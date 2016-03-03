В США подросток расстрелял семью из-за нежелания идти в школу

Новости США. Очередной шокирующий случай в США. Там подросток расстрелял семью из-за нежелания идти в школу. Первый удар приняла на себя бабушка. Женщина пыталась поднять с постели внука, но тот всячески сопротивлялся. В итоге 16-летний юноша разозлился, достал из шкафа пистолет и открыл стрельбу. Две пули попали в пожилую женщину. Ранения также получили младшая сестра и 6-летний племянник. Остальные члены семьи, к счастью, не пострадали.

После случившегося школьник попытался скрыться, однако полиции удалось его задержать возле железнодорожной станции. Парня взяли под арест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.