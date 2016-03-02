Мужчина в Донецкой области пытался отправить почтой боеприпасы, упакованные в банки с вареньем

Новости Украины. Непростая баночка варенья. На почте в Донецкой области произошел курьезный случай. Правоохранители заметили подозрительного мужчину, который принес для отправки два полиэтиленовых мешка. В них были упакованы личные вещи и продукты питания. Однако при осмотре выяснилось, что в банки с вареньем, кофе и даже в перемолотое сало мужчина упаковал патроны и порох.

41-летний отправитель необычного продуктового пайка не смог объяснить происхождение запрещенных предметов. Содержимое посылки изъято и направлено на экспертизу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.