Умерла британская актриса Эмма Чемберс. Ей было 53 года

Новости Великобритании. На 54 году жизни умерла британская актриса Эмма Чемберс.
По сведениям The Telegraph со ссылкой на агента артистки Джона Гранта, смерть наступила по естественным причинам.
Эмма Чемберс родилась в городе Донкастер в британском графстве Саут-Йоркшир 11 марта в 1964 году. Женщина обучалась в Академии драматического искусства Уэббера Дугласа.
Широкой общественности актриса известна по роли в фильме «Ноттинг-Хилл», в котором она снялась вместе с Хью Грантом и Джулией Робертс, и роли Элис Хортон в телешоу «Викарий из Дибли».