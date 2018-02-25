Прямой эфир

Умерла британская актриса Эмма Чемберс. Ей было 53 года

25 февраля 2018 09:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. На 54 году жизни умерла британская актриса Эмма Чемберс.  

По сведениям The Telegraph со ссылкой на агента артистки Джона Гранта, смерть наступила по естественным причинам.  

Эмма Чемберс родилась в городе Донкастер в британском графстве Саут-Йоркшир 11 марта в 1964 году. Женщина обучалась в Академии драматического искусства Уэббера Дугласа.  

Широкой общественности актриса известна по роли в фильме «Ноттинг-Хилл», в котором она снялась вместе с Хью Грантом и Джулией Робертс, и роли Элис Хортон в телешоу «Викарий из Дибли».  

Умерла британская актриса Эмма Чемберс. Ей было 53 года-1

Фото: The Telegraph  

Своими воспоминаниями об Эмме Чемберс поделились многие её знакомые.  

«Я грущу по Эмме Чемберс. Знал её, когда она была ребенком в Донкастере. Она была очень забавной», – написал в Twitter Джереми Кларксон.  

«Эмма была весёлым и очень тёплым человеком, и, конечно, замечательной актрисой. Очень печальные новости», – рассказал Хью Грант.  

«Эмма была очень яркой искрой, самым верным и любящим другом, которого только можно пожелать. Я буду очень скучать по ней», – поделилась своими чувствами Дон Френч.  

# Некролог # Джулия Робертс # Джереми Кларксон # Хью Грант # Эмма Чемберс # Джон Грант # Дон Френч

Другие новости рубрики

Все новости
Учёные: кислые напитки и соленья повышают риск эрозии зубов
24 февраля 2018 15:13

Учёные: кислые напитки и соленья повышают риск эрозии зубов

В Китае расцвёл один из старейших ботанических садов страны
24 февраля 2018 14:30

В Китае расцвёл один из старейших ботанических садов страны

В ЕС планируют ввести налог на богатство
24 февраля 2018 14:08

В ЕС планируют ввести налог на богатство