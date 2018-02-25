Умерла британская актриса Эмма Чемберс. Ей было 53 года

Широкой общественности актриса известна по роли в фильме «Ноттинг-Хилл», в котором она снялась вместе с Хью Грантом и Джулией Робертс, и роли Элис Хортон в телешоу «Викарий из Дибли».

Эмма Чемберс родилась в городе Донкастер в британском графстве Саут-Йоркшир 11 марта в 1964 году. Женщина обучалась в Академии драматического искусства Уэббера Дугласа.

По сведениям The Telegraph со ссылкой на агента артистки Джона Гранта, смерть наступила по естественным причинам.

Своими воспоминаниями об Эмме Чемберс поделились многие её знакомые.

«Я грущу по Эмме Чемберс. Знал её, когда она была ребенком в Донкастере. Она была очень забавной», – написал в Twitter Джереми Кларксон.

«Эмма была весёлым и очень тёплым человеком, и, конечно, замечательной актрисой. Очень печальные новости», – рассказал Хью Грант.

«Эмма была очень яркой искрой, самым верным и любящим другом, которого только можно пожелать. Я буду очень скучать по ней», – поделилась своими чувствами Дон Френч.