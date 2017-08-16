В Австралии протестующие таксисты заблокировали подъезды к аэропорту Мельбурна: видеофакт

Новости Австралии. Транспортный коллапс около аэропорта Мельбурна. Таксисты заблокировали подъезды к воздушной гавани. Таким образом они выступают против решения местной власти разрешить водителям одного из перевозчиков забирать пассажиров непосредственно у терминалов.

Новшество вызвало бурю негодования у работников таксомоторных компаний.

Ночью с 15 на 16 августа и рано утром они несколько раз перегораживали дорогу. Из-за этого возникли большие пробки. Пассажиров попросили приезжать в аэропорт пораньше, чтобы избежать возможных опозданий на рейс.