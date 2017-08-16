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В Австралии протестующие таксисты заблокировали подъезды к аэропорту Мельбурна: видеофакт

16 августа 2017 09:50
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Новости Австралии. Транспортный коллапс около аэропорта Мельбурна. Таксисты заблокировали подъезды к воздушной гавани. Таким образом они выступают против решения местной власти разрешить водителям одного из перевозчиков забирать пассажиров непосредственно у терминалов.

Новшество вызвало бурю негодования у работников таксомоторных компаний.

Ночью с 15 на 16 августа и рано утром они несколько раз перегораживали дорогу. Из-за этого возникли большие пробки. Пассажиров попросили приезжать в аэропорт пораньше, чтобы избежать возможных опозданий на рейс.

В Австралии протестующие таксисты заблокировали подъезды к аэропорту Мельбурна: видеофакт-1

# Акции протеста # Фотофакт

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