Умер Виктор Геращенко – последний председатель Госбанка СССР

На 88-м году ушел из жизни Виктор Геращенко, известный российский финансист, последний председатель Госбанка СССР и экс-глава Центрального банка России. Об этом пишет ТАСС.

Его деятельность сыграла важную роль в стабилизации курса рубля, а принятые кабинетом Евгения Примакова антикризисные меры содействовали восстановлению экономики.

Геращенко занимал ответственные посты, в том числе руководил наблюдательными советами Внешторгбанка и Сбербанка, а также был представителем России в МВФ и ЕБРР. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Почета и «За заслуги перед Отечеством» III степени.